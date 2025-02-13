شكرا لقرائتكم خبر عن 672 مليون دولار عالميا لفيلم Mufasa: The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King إلى 672 مليونًا و114 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 235 مليونًا و602 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 436 مليونًا و511 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.