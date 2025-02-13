شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته على مسلسل أشغال شقة جدًا قبل عرضه فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعود مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، في موسمه الثاني خلال شهر رمضان المقبل 2025 بعنوان أشغال شقة جداً، الذى يتواصل تصويره حاليا، ليخوض الثنائى حمدى وياسمين مغامرات جديدة مع أولادهما بعدما يكبرا ويزداد عددهم وتختلف اهتماماتهم ناهيك عن المشاكل التي تواجههم في عملهم مما ينعكس على حياتهم معاً.

وطرح القائمون على المسلسل البرومو الذي كشف عن استمرار معاناة حمدى (هشام ماجد) وياسمين (أسماء جلال) مع السيدات اللاتي يستعينا بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما، وكشف البرومو أيضاً عن ظهور عدد من الفنانان كضيفات شرف خلال الحلقات وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر.



مسلسل اشغال شقة جدا

أشغال شقة جداً ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ، ويأتي من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وأخراج خالد دياب وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ودارت أحداث الجزء الأول من أشغال شقة في إطار كوميدي، حول الزوجان حمدي عبد الرحيم أخصائي الطب الشرعي (هشام ماجد) وزوجته المذيعة ياسمين (أسماء جلال) يرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.