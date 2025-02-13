شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رأى المخرج العالمى مارتن سكورسيزى في فيلم الرعب Nosferatu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف المخرج العالمى مارتن سكورسيزي بأنه معجب جدا بالمؤلف والمخرج ونسخته الجديدة من فيلم الرعب Nosferatu.

يعد فيلم الرعب Nosferatu عبارة عن إعادة إنتاج لفيلم يحمل نفس الاسم صدر عام 1922، والذي استند بدوره إلى رواية دراكولا لبرام ستوكر.

عندما سئل سكورسيزي عن فيلم Nosferatu، أجاب قائلا:" إنه مذهل، أي شيء يفعله هذا الرجل مذهل، وهذا فيلم لا تفعل الكثير بعد مشاهدته، فيلم مرعب ومضحك وممتع في نفس الوقت".

وصلت النسخة الجديدة من فيلم Nosferatu للمخرج روبرت إيجرز، يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2024 في الولايات المتحدة، ويلعب بيل سكارسجارد دور مصاص الدماء.

فيلم Nosferatu هو النسخة الثانية للفيلم الألماني الصامت لعام 1922 الذي يحمل نفس الاسم، بعد فيلم فيرنر هيرزوج Nosferatu The Vampyre الذى طرح خلال عام عام 1979.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، وسيمون ماكبيرني، ورالف إينيسون.