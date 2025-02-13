شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2025 وجبة دسمة تناسب جميع الأذواق.. كوميدى وصعيدى واجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المُبارك، وتستعد شاشات المتحدة ومنصة watch it لتقديم باقة متنوعة وكبيرة من المسلسلات، والتى تتناسب مع جميع أنواع الذوق العام، حيث طرحت الأيام الماضية عددا كبيرا من بروموهات وبوسترات المسلسلات، والتى تقدم أشكال متعددة من أنواع الدراما مثل الدراما الكوميدية والأكشن والصعيدى والاجتماعى.

ومن أمثلة دراما الكوميديا سوف نجد مسلسل "الكابتن" للنجم أكرم حسنى، ومسلسل "عقبال عندكوا" لحسن الرداد وإيمى سمير غانم، و"شهادة معاملة أطفال" للنجم محمد هنيدى، و"عايشة الدور" لدنيا سمير غانم، هذه الأعمال تمتاز بالكوميديا المتنوعة التي تعكس روح الفكاهة في الحياة اليومية.



عقبال عندكوا



عايشة دور



الكابتن

أما بالنسبة لدراما الصعيد فنجد مسلسل "حكيم باشا" لمصطفى شعبان، وفى عالم الفانتازيا نجد مسلسل "جودر 2" لياسر جلال بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من المسلسل من خلال نسب مشاهدة عالية، وفى هذا الموسم هناك مسلسل "النص" للفنان أحمد أمين الذى يقدم وجبة درامية ممزوجة بالكوميديا، من خلال تجسيد سيرة "عبد العزيز النص"، نشال محترف يحشد كل مواهبه فى محاربة الاحتلال ومواجهته.



حكيم باشا



جودر 2



النص

وفى الدراما الاجتماعية الشعبية سيطل علينا مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضى، والذى يعد أحد أضخم مسلسلات رمضان 2025 المنتظرة فى هذا الموسم الدرامى، وأحد الأعمال التى تحمل "تيمة" شعبية، وتدور أحداثه فى إطار شعبى، إذ يجسد أحمد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، ويتنقل إلى القاهرة ليبدأ حياة جديدة، وعلى جانب آخر تجد مسلسل "الغاوى" بطولة الفنان الكبير أحمد مكى.



الغاوي



فهد البطل

وضمن دراما رمضان 2025 الاجتماعية أيضًا مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدنى، الذى يناقش قضية تأثير مشكلات الأزواج على الأطفال داخل الأسرة، بالإضافة إلى مسلسل "وتقابل حبيب" للنجمة ياسمين عبد العزيز وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تسيطر عليه الخيانة والانتقام.



لام شمسية



وتقابل حبيب

وكذلك مسلسل "ظلم المصطبة" لـ ريهام عبد الغفور والذى تدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد والأعراف الخاطئة التي تسيطر على بعض مجتمعات الريف، ومسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك، وطه دسوقي، والفنان الكبير محمود حميدة، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام.



ولاد الشمس



ظلم المصطبة

وبعد غياب سنوات طويلة يعود النجم محمد هنيدى بمسلسل شهادة معاملة أطفال، تدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامٍ يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.