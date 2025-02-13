شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يشعل حماس الجمهور ببرومو مسلسل "شهادة معاملة أطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" البرومو الرسمي للعمل، الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، حيث ظهر النجم محمد هنيدي في إطار كوميدي مليء بالمغامرات والمفارقات الطريفة.

المسلسل تدور أحداثه حول محامٍ يدعى عبد الستار الكف، يدخل في غيبوبة لمدة 20 عامًا، ليستيقظ في زمن مختلف تمامًا عما كان يعرفه، مما يجعله يواجه تحديات غريبة ومضحكة في آنٍ واحد.

وشهد البرومو تفاعلًا واسعًا من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بعودة هنيدي إلى الكوميديا التليفزيونية في عمل يذكّر بأفلامه الكلاسيكية المحبوبة.

"شهادة معاملة أطفال" من بطولة نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز. ومن المنتظر عرض المسلسل على عدة قنوات ومنصات خلال الشهر الكريم.