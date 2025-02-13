شكرا لقرائتكم خبر عن زياد الطويل: والدي كان عنده إصرار أكثر مني في التلحين والفنان ليس مجرد موهبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الملحن زياد الطويل، أن الفنان ليس مجرد موهبة ولكن لابد يكون مصاحب له تفكير جيد واستمرارية في العمل وعدم تكاسل ولا تخاذل، موضحا أن هناك نماذج كثيرة لأغاني حققت نجاحات كبيرة ولكن أصحابها اختفوا من المشهد الفني.

وأشار زياد الطويل، خلال لقاءه ببرنامج "كلام في الفن"، المذاع على قناة الوثائقية، إلى أن والده الملحن الكبير كمال الطويل كان دائما يحب تقديم شيء مختلف عن الذي عمله في السابق، قائلا: "كمال الطويل كان هدفه الجديد وليس فقط اختلاف عن الملحنين الاخرين ولما بيعمل لحن ميحسش فيه بشيء جديد بيغيرها".

وتابع: "عبد الحليم حافظ كان عنده ميزة أنه بيفتكر كل المحاولات خلال التلحين وكان بيختار الأحلى فيهم وكان يفتكر كل جملة"، مشيرا إلى أن كمال الطويل قبل قيامه بتلحين الأغاني كان يستوعب الكلمات ويعبر عنها بلحنه وهو بطبعه شخص قلق، لكن كان عنده إصرار أكثر مني وقدرة على الإعادة والتجربة".

