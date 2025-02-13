شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات جديدة لأبطال مسلسل حكيم باشا.. دراما شيقة فى انتظاركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة واتش ات الرقمية، بوسترات جديدة لأبطال مسلسل حكيم باشا، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2025، ونشرت بوستر للنجم مصطفى شعبان، وبوستر للنجم رياض الخولي، وكتبت: "دراما شيقة في انتظاركم مع نجوم مسلسل حكيم باشا، مسلسل حكيم باشا يعرض في رمضان 2025 على WATCHIT".



رياض الخولى



مصطفى شعبان

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

تدور قصة مسلسل "حكيم باشا" عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الباشا، فبعد سنوات من التجارة في آثار الأجداد يجد الأبناء أمام صراع على الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها، حكيم باشا الذي يواجه عائلته وخصومة في تجارة الآثار لحماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا ليحترق مستقبل جميع من عاشوا على بيع تاريخ الأجداد وكأنها لعنة إصابة عائلة الباشا.

وقدمت سهر الصايغ مسلسل المعلم فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.