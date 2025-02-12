عرض أول للموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" في دبي

ميرنا وليد - بيروت - أقامت منصة "نتفليكس" حفل عشاء فاخر في دبي بمناسبة العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل "الصفقة".

حضر الحفل نجوم الموسم الأول مثل روان مهدي و منى حسين و محمد المنصور ، وانضم إليهم وجوه جديدة مثل حمد أشكناني و أسمهان توفيق ومي البلوشي، وقد خطفت روان مهدي ومنى حسين الأنظار على السجادة الحمراء، إلى جانب المخرج جاسم المهنا .

الحفل استوحى أجواء الثمانينات، وجمع مجموعة من الإعلاميين المؤثرين وصناع المحتوى، يُعرض الموسم الثاني من "الصفقة" حصريًا على نتفليكس ابتداءً من 13 شباط.

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