مهرجان البحرين السينمائي يعلن عن موعد دورته الخامسة في 2025

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ميرنا وليد - بيروت - أعلن عمار زينل، المدير الفني لمهرجان البحرين السينمائي، أن الدورة الخامسة للمهرجان ستُعقد من 30 تشرين الأول إلى 3 تشرين الثاني 2025.
وأوضح زينل أن الدورة الجديدة ستستكمل الإنجازات التي حققتها الدورات السابقة وتقدم إضافات جديدة.
كما شدد على أن المهرجان يواصل دعمه لصناع الأفلام البحرينيين، وتقديم فرص لتطوير مشهدهم السينمائي، مع التركيز على ورش العمل والحلقات النقاشية. وأضاف أن المهرجان شهد في دورته الماضية عدة مبادرات من بينها منحة للمخرج الفائز لحضور مهرجان كليرمونت فيراند الدولي، وسيتم فتح باب التقديم للمشاركة في المسابقة الرسمية قريباً، والتي تشمل عدة فئات من الأفلام.
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