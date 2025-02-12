أسيل عمران تُشارك لأول مرة في الدراما المصرية بمسلسل "لام شمسية" في رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الفنانة السعودية أسيل عمران في أول تجربة درامية لها في مصر من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي سيعرض في رمضان 2025.
تجسد أسيل شخصية جديدة في العمل إلى جانب نخبة من الممثلين مثل أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين. المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويتناول قضية التعدي على الأطفال بأسلوب اجتماعي هادف.
تأتي هذه المشاركة بعد أن قدمت أسيل عمران فيلمها السينمائي "ضي - سيرة أهل الضي"، الذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي. كما يعود مسلسل "لام شمسية" إلى الشاشة مع عودة قوية لأمينة خليل، التي غابت عن دراما رمضان 2024 بعد 13 عامًا من الظهور المستمر.
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