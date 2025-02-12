شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن زياد الطويل: اشتريت سيارة عبد الحليم حافظ وصلحتها بثمن أكبر من شراءها والان مع تفاصيل الخبر

كشف الملحن زياد الطويل، تفاصيل شراءه سيارة النجم الراحل عبد الحليم حافظ، قائلا: "اشتريت عربية عبد الحليم حافظ ووقتها موديلها كان مر عليه 20 سنة، واشتريتها من ورثة عبد الحليم وهو بيته كان جنبنا وكنت بفتكره وهو راكبها ويسوقها وعجبتني وقتها جدا".

وأضاف زياد الطويل، خلال لقاء ببودكاست "كلام في الفن"، المذاع على قناة الوثائقية، أنه حينما دخل الجراج وجد السيارة مركونة ويغطيها التراب فقرر شراءها، مضيفا: "لما اشتريتها كانت محتاجة صيانة وصلحتها بثمن أكثر من اللي اشتريته بيها وأنا مش بفهم في الميكانيكي ولكن استهوتني العربية وهي عربية مصنفة حالية".

وتابع: "السيارة اتباعت من 4 سنوات بسبب تغير ظروف الشوارع ولما اشتريتها كان في الثمانينات وكانت الشوارع تسمح الواحد يتمشى بيها إنما مع الزحام مبقاش في متعة سواقتها الا يوم الجمعة الصبح بدري فقررت بيعها".

