ياسر جلال ومحمد رياض وأشرف فايق وأمير شاهين فى عزاء شقيق شهيرة

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القاهرة - سامية سيد - حرص النجمان ياسر جلال ومحمد رياض والمخرج أشرف فايق والفنان أمير شاهين على تقديم واجب العزاء للفنانة شهيرة في وفاة شقيقها بمسجد الحامدية الشاذلية، فيما تتقبل شهيرة ونجلها عمرو محمود ياسين وابنتها رانيا محمود ياسين وحفيديها محمود ياسين جونيور العزاء.

وحرصت النجمات ميرفت أمين وسهير رمزي وصابرين ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وسهر الصايغ ومنى عبد الغني والإعلامية بوسي شلبي، والدكتور أشرف زكي والإعلامية سهير شلبي والفنان إيهاب فهمي والفنان مجدي فكري على تقديم واجب العزاء.

ورحل شقيق شهيرة عن عالمنا يوم الأحد الماضي وتم تشييع جنازته يوم الاثنين من مسجد الحصرى فى 6 أكتوبر.

وشاركت الفنانة شهيرة وأسرتها وعمرو محمود ياسين ورانيا محمود ياسين ومحمود ياسين جونيور ومحمد رياض وعمر محمد رياض فى جنازة الراحل، ودخلت شهيرة في نوبة بكاء شديدة على شقيقها الراحل خلال أداء مراسم صلاة الجنازة.

وكان الكاتب عمرو محمود ياسين قد أعلن عن وفاة وحيد حمدي، شقيق والدته الفنانة القديرة شهيرة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي، وحيد حمدى الذي وافته المنية".

وأعلن عمرو محمود ياسين عن تلقى العزاء اليوم الأربعاء فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث كتب: "العزاء يوم الأربعاء في جامع الحامدية الشاذلية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

عمرو محمود ياسين يعمل حالياً على كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد وتقابل حبيب المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



الفنان إيهاب فهمى وأمير شاهين



الفنان محمد رياض فى عزاء شقيق شهيرة



الفنانة دنيا عبد العزيز



الفنانة رانيا فريد شوقى فى عزاء شقيق شهيرة



الفنانة صابرين فى عزاء شقيق شهيرة



الفنانة منى عبد الغنى تقدم واجب العزاء للفنانة شهيرة



إيهاب فهمى وأمير شاهين



إيهاب فهمى وعمرو محمود ياسين



رانيا محمود ياسين والفنانة صابرين



سهر الصباغ ورانيا محمود ياسين



سهير شلبى تقدم واجب العزاء للفنانة شهيرة



عزاء شقيق شهيرة



محمد رياض فى عزاء شقيق شهيرة



أشرف زكى يقدم واجب العزاء للفنانة شهيرة



الإعلامى طارق علام وياسر جلال فى عزاء شقيق الفنانة شهيرة



الفنان أشرف زكى



الفنان ياسر جلال ومحمد رياض



الفنان ياسر جلال



طارق علام وياسر جلال ومحمد رياض