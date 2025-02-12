دنيا سمير غانم بشخصيتين مختلفتين في البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "عايشة الدور" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم عن البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "عايشة الدور"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

تقدم دنيا في البرومو شخصيتين مختلفتين، الأولى سيدة مطلقة تُكرس وقتها لأطفالها وشؤون منزلها، بينما تجسد الشخصية الثانية طالبة جامعية تحب الغناء والرقص داخل الحرم الجامعي.

يتناول البرومو مواقف كوميدية تحدث عندما تتوجه دنيا لأحد الكليات لتقديم طلب تأجيل حضور طالبة، وتضطر لتولي مكانها، لتبدأ سلسلة من الأحداث المضحكة داخل الحرم الجامعي.

المسلسل ينتمي إلى النوع الكوميدي الاجتماعي، ويشارك فيه عدد من الممثلين مثل محمد ثروت، محمد كيلاني، وفدوى عابد. تدور أحداثه حول "عايشة"، المطلقة والأم لطفلين، التي تجد نفسها في موقف صعب وتضطر للعودة إلى الجامعة مكان ابنة شقيقتها بعد تعرضها لحادث. يتكون العمل من 15 حلقة، وهو من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي.

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