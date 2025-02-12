ألتمان يرفض عرض ماسك لشراء "أوبن إيه آي" ويرد بسخرية

ميرنا وليد - بيروت - رفض الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه. آي" للذكاء الإصطناعي، سام ألتمان عرضًا مقدمًا من المياردير الأميركي إيلون ماسك لشراء الشركة مقابل 97 مليار دولار أميركي، حيث إقترحت مجموعة يقودها إيلون ماسك، إلى جانب تحالف من الشركات الإستثمارية، إعادة "أوبن إيه آي" إلى مهمتها الأصلية كـ مختبر أبحاث غير ربحي، لكن ألتمان رد سريعًا على العرض عبر منصة "إكس"، مؤكداً عدم إهتمامه، كما أضاف على سبيل المزاح: "يمكننا شراء تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردت".

يُذكر أن ماسك إستحوذ على تويتر، الذي أصبح يُعرف الآن باسم "إكس"، في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار.



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