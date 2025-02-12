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ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه فيديو للطفلة تاليا وهي تؤدي أغنيته الجديدة "فعلاً مبيتنسيش"، وعلق قائلاً: "حبيبتي يا توتا… وحشتني، واضح إن صوتك حلو بس الطبقة مش مناسبة، وحشتني أوي"، وكانت الطفلة تاليا قد لاقت إعجاباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي عندما غنت أغنيته "صعبة" على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث أبهر أداؤها الحساس والجذاب الجمهور، الذي صفق لها بحرارة.
كما أثنى تامر على موهبتها قائلاً: "لازم نعمل فيلم مع بعض قريب"، وأضافت تاليا في تصريحات سابقة أنها تكن حباً كبيراً لتامر حسني منذ طفولتها، مشيرة إلى أنها تحفظ العديد من أغنياته.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يتفاعل مع فيديو لطفلة تغني "فعلاً مبيتنسيش" ويشيد بصوتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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