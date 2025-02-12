تشييع الراحلة إنجي مراد في مسجد لالا باشا بدمشق - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - تمت مراسيم جنازة الممثلة السورية إنجي مراد في مسجد لالا باشا بدمشق، حيث تم دفنها في مقبرة الدحداح وسط حضور من عائلتها وأصدقائها الذين قدموا التعازي لأسرتها وزوجها.
من ناحية أخرى كانت قد أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن وفاة إنجي مراد عن عمر 33 عامًا بعد إصابتها بوعكة صحية أدت إلى نقلها للمستشفى، حيث فارقت الحياة أثناء وضعها طفلها. و كانت قد كتبت في آخر منشور لها على مواقع التواصل: "أنا عم أحتضر سامحوني"، بعد تعرضها لتسمم نتيجة الحمل.
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