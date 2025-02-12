سامر أبو طالب بأغنية “ما نسيتش حاجة”.. رومنسية ومزيكا مختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدرت أحدث أغنيات الفنان المصري سامر أبو طالب بعنوان “ما نسيتش حاجة” على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصة ساوند كلاود الرقمية، وتزامن صدورها مع عيد الحب.

عمل غنائي رومنسي متكامل العناصر

جاءت أغنية “ما نسيتش حاجة” باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي، حيث التكامل بين الكلمة واللحن والتوزيع. عبرت الكلمة عن حالة من الحب اذ لا يستطيع العاشق الإبتعاد عن شريكته مهما كانت الظروف، وشرحت الأغنية هذه الحالة بأسلوب بسيط وسهل للمستمع. وقام اللحن على تركيبة من الجُمل الحسية التي جسدت حالة التمسك والترابط التي يعيشها العاشق. وشكل التوزيع الموسيقي تكاملاً مع عنصري الكلمة واللحن.

أداء وإحساس وأسلوب موسيقي مختلف

قدم سامر أبو طالب أداءاً جمع بين التجديد بأسلوبه الموسيقي والغنائي وإحساسه الذي نقل تلك الحالة وجسدها بإحساس حمل بصمته الخاصة، مقدماً الأغنية الرومنسية والكلاسيكية بطريقته التي تتناغم مع خامة صوته وقدراته الصوتية.

جسد الكليب فكرة الخصام والتصالح

صُورت أغنية “ما نسيتش حاجة” على طريقة الفيديو كليب في مصر تحت إدارة المخرج المصري جميل جميل المغازي. وقامت فكرة الكليب على حالة حب بين إثنين، يحصل بينهما خصام ومن ثم يعود الشريك لإرضاء شريكته وسط أجواء من الرومنسية أظهرت مشاعر الحب بين الطرفين. وتناغمت الأضواء والألوان مع الدور التمثيلي الذي قدمه سامر أبو طالب وبطلة الكليب.

تحدي كبير ومزيكا عالمية

من جهته، أعرب سامر أبو طالب عن سعادته بطرح أغنية “ما نسيتش حاجة” معتبراً إياها بمثابة تحدي كبير له أن يقدم هذا الستايل الغنائي، واصفاً إياها بالأغنية القريبة من قلبه، وأن اللحن مختلف و “مزيكتها” عالمية ومختلفة عن الموسيقي التقليدية في هذا النمط من الأغنيات.

أغنية “ما نسيتش حاجة” من كلمات هاني رجب والحان وتوزيع محمد هارون، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.