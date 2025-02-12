شركة الزاهد للصناعة تعرض أحدث منتجاتها في معرض IDEX أبوظبي 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك شركة الزاهد للصناعة في معرض IDEX 2025، الحدث العالمي البارز في مجال الدفاع والتقنيات العسكرية، والذي يُقام في أبوظبي من 17 إلى 21 فبراير 2025. وتستعرض الشركة مجموعة من المنتجات المساندة للمعدات العسكرية المصنعة في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامها بتعزيز الابتكار ودعم القطاع الدفاعي الوطني.

يُعد IDEX منصة تجمع كبرى الشركات العالمية في مجال الدفاع والأمن، إلى جانب الهيئات الحكومية والمتخصصين العسكريين من مختلف الدول. وستتاح الفرصة لزوار المعرض لتجربة عدد من الحلول المتقدمة، من بينها نظام PULSAR™ لاسترجاع الأهداف ومنصة MILO Range Theater 180، والتي تقدم تجربة تدريب تفاعلية تحاكي بيئات العمليات الواقعية.

وتعتمد MILO، الشركة الرائدة في أنظمة التدريب العسكري وإنفاذ القانون، على نهج متكامل يشمل التدريب الحي، الافتراضي، والمعرفي، بهدف توفير بيئات تدريب متطورة تتماشى مع متطلبات الوحدات العسكرية والأمنية الحديثة.

من خلال مشاركتها في IDEX 2025، تؤكد شركة الزاهد للصناعة التزامها بالمساهمة في تطوير التقنيات الدفاعية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.