بالفيديو- ماجدة الرّومي استسلمت للحبّ والغرام في أحدث أعمالها “قول يا قلبي”

أطلقت الفنّانة اللبنانيّة، ماجدة الرّومي، أغنية جديدة بعنوان “قول يا قلبي” من كلماتها ومن ألحان يحيى الحسن وتوزيع داني الحلو ( ).

قدّمت ماجدة الأغنية بأداء ساحر ضمن نغمات لحنيّة “سلسة” وجاذبة وثريّة في التّوزيع العصريّ. ويقول مطلعها “قول يا قلبي قول… طاير يا قلبي فيي وين… قول يا قلبي قول… صاير بأيّا دنيي وين؟ أنا انهزمت، أنا استسلمت… ورفعت الرّاية البيضا وعلّيتها… أنا انغرمت”.

الكليب حمل توقيع المخرج وسام سميرة الذي قدّم ماجدة بصورة مختلفة كلّيًّا عمّا سبق وظهرت في أعمال مصوّرة على مدار مسيرتها الفنّيّة، إذ بدت عفويّة وبسيطة وأطلقت لنفسها العنان وهي تعبّر عن مشاعرها وحبّها بلقطات تمثيليّة لافتة زادت من جمال الصّورة.

أحرز العمل إعجاب المتابعين الذين تداولوا الكليب الذي دخل ضمن قائمة أكثر الاعمال مشاهدة على يوتيوب محقّقًا المرتبة السّادسة والعشرين ومحرزًا أكثر من مئة وخمسة وخمسين ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة جدًّا.

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كما تداول الجمهور كلمات الأغنية خاصّة المقطع الذي تقول فيه ماجدة “رفعت الرّاية البيضا وعلّيتها… أنا انغرمت” ليقارنها بأغنية “أنا اعتزلت الغرام” التي أطلقتها ماجدة في العام ٢٠٠٥ وأحرزت نجاحًا كبيرًا.