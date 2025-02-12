شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى وخالد عز ومحمد رفاعى يجتمعون فى "لايق عليك" والان مع تفاصيل الخبر

يطرح الليلة الأربعاء المطرب لؤى أحدث أغنياته بمناسبة عيد الحب وعنوانها "لايق عليك" كلمات محمد رفاعى ولحن وتوزيع خالد عز.

إلى جانب صوت لؤى الذى أحبه الجميع بمجرد أول ظهور له، يأتي اسم خالد عز الذى لا يلعب دور الملحن الموهوب المحترف فقط، إنما يؤدى أكثر من دور في عالم الموسيقى، فهو الملحن المُهم الذى لا يختلف عليه اثنين، والمؤلف الموسيقي والموزع والمايسترو المُبدع، هو مُغني أيضا من طراز رفيع لمن يستمع إليه، هو العازف الذي يجيد العزف على العود والجيتار والبيانو والأورج، والدرامز، والإيقاعات بكافة أشكالها.

أما الشاعر محمد رفاعى فهو أيضا يأتي كصانع مُهم في عالم المزيكا وصاحب بصمات له العديد من النجاحات، حيث عمل مع أسماء كثيرة وعديدة لا يتخيلها البعض في الوسط الموسيقي من الألف حتى الياء، وكانت أعمال غنائية ضاربة مع نجوم من مصر وخارج مصر.

لؤي في تصريح سابق لموقع الخليج 365 قال أنه يحضر لعدد من الأغانى خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث من المقرر أن يطرح أغنياته على طريقة الـ"سينجل"، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة "بطلت طيبة" التى طرحها مؤخرًا، وأضاف أنه يحرص دائما على تقديم أغانى تكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة.