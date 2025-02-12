لؤي يحتفل بعيد الحب بأغنيته الجديدة بعنوان "لايق عليك" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري لؤي لإطلاق أحدث أغنياته "لايق عليك" مساء اليوم الأربعاء، احتفالًا بعيد الحب، الأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع خالد عز.
لؤي، بصوته العذب الذي أسر القلوب منذ بداياته، يجدد تعاونه مع خالد عز، الذي لا يقتصر دوره على التلحين فقط، بل يمتد ليشمل التوزيع والتأليف الموسيقي، إلى جانب براعته في العزف على العديد من الآلات. خالد عز ليس مجرد ملحن، بل موسيقي متكامل، جمع بين الإبداع كملحن وموزع، وتألق كعازف ومغنٍ.
أما الشاعر محمد رفاعي، فهو أحد الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى، إذ ترك بصمته مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي، وقدم أعمالًا مميزة شكلت علامات في مسيرتهم.
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