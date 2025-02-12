لوتي موس تناشد دونالد الترامب بسبب قضيتها .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - ناشدت لوتي موس دونالد ترامب رفع "الحظر" الذي فرضته على دخول الولايات المتحدة، بعد أن تم تصويرها على الإنترنت وهي تدخن مادة غير قانونية.



وظهرت عارضة الأزياء ، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي تبكي بعد أن تم استدعاها من قبل موظفو الجمارك الأمريكية، الذين شاهدوا مقالًا عن تدخينها للماريجوانا في عام 2022، موضحين أن أمريكا تطبق سياسة "عدم المخدرات".

وقالت نجمة Netflix إن صورة تدخينها كانت لـ OnlyFans فقط إلا أنها إنتشرت وأن ثدييها كانا مكشوفين في اللقطة التي تدينها.

وأضافت :"كانت قصة منعي من دخول الولايات المتاحدة أكثر تعقيداً لأنني كنت أمر بأسوأ مراحل حياتي مع المخدرات".