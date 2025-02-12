أغاني جديدة بمناسبة عيد الحب من بينها لـ مي كساب ومي سليم ومحمد نور ووائل جسار

ميرنا وليد - بيروت - أكملت الفنانة المصرية مي كساب أكملت تسجيل أغنيتها الجديدة "ورا كل راجل عظيم واحدة" من كلمات علاء مناع وألحان أحمد البرزايلي، وستطرحها احتفالًا بعيد الحب، أما مي سليم، فتستعد لطرح أغنيتها الجديدة "تراكمات"، التي تعاونت فيها مع أحمد عيسى وكلمات الأغنية من تأليف أحمد عيسى، وألحان مدين، أما الفنان اللبناني وائل جسار، أطلق أغنيته "100 إحساس جديد" بمناسبة عيد الحب، التي تعاون فيها مع الشاعر هاني صارو، بينما نداء شرارة طرحت أغنيتها "هنحب تاني" بتعاون مع أحمد المالكي وكريم نيازي.



فيما انتهى شريف إسماعيل من تسجيل أغنيته "قلت طالق" التي سيتم إصدارها في عيد الحب، بينما محمد نور يعكف على طرح أغنيته "نور" في نفس المناسبة.