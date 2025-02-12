تارا عماد تنضم إلى أحمد عز وكريم عبد العزيز في فيلم "The Seven Dogs"

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ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة المصرية تارا عماد، إلى زميليها الممثلين المصريين أحمد عز وكريم عبد العزيز، في فيلم "The Seven Dogs"، الذي يُعد من أبرز الإنتاجات السينمائية العربية، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.
تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ويُخرج الفيلم الثنائي بلال وعادل اللذان عملا على "باد بويز 3".
تأتي مشاركة تارا عماد في الفيلم، بالتوازي مع عرض فيلمها "لأول مرة"، الذي يحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض، ويشارك في بطولته الممثل عمر الشناوي، إخراج جون إكرام.
كما بدأت تارا عماد مؤخراً، تصوير دورها في فيلم "درويش"، الذي يجمعها مع الممثلين عمرو يوسف ودينا الشربيني، وتدور أحداث العمل في أربعينيات القرن الماضي، وهو فيلم حافل بالمطاردات والأكشن، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.
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