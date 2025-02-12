ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة السورية أصالة، رسالة إلى صديقتها المقربة هيا عبد الماجد، بعد دخولها القفص الذهبي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت أصالة صورة لصديقتها برفقة زوجها، وعلقت قائلة: "فيه ناس وجودهم بحياتنا مهمّ للطمأنينة وهيا صديقه برتاح معها منّ عشوائية إيقاع الحياة وبفصل معها عن كلّ الضجيج بهدوء روحها المليانة تهذيب وطموح ومحبة ووفا كلّ السعاده بتمنى لك ياها ياصديقتي الحنونة الغالية مع عريسك اللي بيشبهك بكل شي أنا ذكرته يارب أيامكم كلها حلوة ومليانة نجاح وأحلى الذكريات ويكون عبد العزيز الحبيب والشريك وعالم من الهنا والإستقرار آمين يارب العالمين".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخولها القفص الذهبي .. أصالة برسالة مؤثرة إلى صديقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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