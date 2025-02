أسماء لامعة انضمت إلى فيلم The Seven Dogs لكريم عبد العزيز وأحمد عزّ

كشف معالي المستشار، تركي آل الشّيخ، رئيس الهيئة العامّة للتّرفيه في السّعوديّة، عن صورة جديدة من تصوير فيلم The Seven Dogs الذي يُعدّ أضخم إنتاجات السّينما العربيّة بميزانيّة تتجاوز الأربعين مليون دولار، ويتِمّ تصويره لأوّل مرّة في ستوديوهات الحصن Big Time التي تُعدّ من أحدث وأضخم الستوديوهات في المنطقة.

ونشر “آل الشّيخ” الصّورة عبر حسابه على موقع “فايسبوك”، كاشفًا من خلالها عن انضمامات جديدة إلى العمل وهم ناصر القصبي، سيد رجب وتارا عماد، وكتب: “النّجم السّعوديّ الأوّل الأستاذ ناصر القصبيّ والنّجم الكبير أحمد عزّ والنّجمة تارا عماد والنّجم سيّد رجب في لقطة من تصوير فيلم The Seven Dogs … الذي يصوّر بالكامل في الرّياض وفي ستديوهات الحصن Big Time في أضخم إنتاج لفيلم عربي”.

الجدير بالذّكر، أنّ المستشار تُركي آل الشّيخ، كان قد كشف في وقت سابق عن انطلاق تصوير فيلم THE Seven Dogs الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عزّ وقال عبر حسابه على “فايسبوك”: “اليوم يوم مهمّ في تاريخي وفي تاريخ صياغة السّينما في بلدي وفي العالم العربيّ … اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصّتي وفريق”بيغ تايم” وسيناريو وحوار محمّد الدّبّاح”.

وتابع “آل الشّيخ”: “الفيلم سيكون أوّل فيلم يتِمّ تصويره في ستوديوهات الحصن “بيغ تايم”، في أكبر إنتاج عربيّ حتّى الآن لفيلم بميزانيّة تتجاوز الأربعين مليون دولار بطولة اثنين من أهمّ نجوم العرب والمتربّعين على قمّة الفنّ في المنطقة … الغالي النّجم كريم عبدالعزيز والغالي النّجم أحمد عزّ ومن إخراج المخرجَين العالميَّين Adel و Belal ومن آخر اعمالهما Bad boys 3 يا ربّ يكمّل على خير ويستمتع الجمهور به”.