أنجلينا جولي تكشف سرًّا عن ابنتها شيلوه… بماذا اعترفت؟

لقد مرّت أسابيع منذ آخر خبر إعلاميّ عن أنجلينا جولي. وفي نهاية العام الماضي، أصبح معلومًا أنّها توصّلت إلى تسوية طلاق مع براد بيت بعد ثماني سنوات من المعارك القانونيّة. ومع إغلاق هذا الفصل أخيرًا، تركّز الممثّلة الرّائعة الآن بشكل كامل على عملها ورعاية أولادها الذين هم دافعها الأكبر.

أعادت الممثّلة أنجلينا جولي الظّهور العلنيّ في مهرجان سانتا باربرا السّينمائيّ، حيث بالإضافة إلى الحديث عن مشاريعها الجديدة، تمّ تشجيعها على الحديث عن ابنتها شيلوه البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الممثّلة أيضًا عن علاقتها بأولادها وما هي تطلّعاتهم المستقبليّة.

“في الحقيقة أولادي لا يحبّون أيّ شيء له علاقة بالمشاهير، وخاصّة شيلوه، التي تكره ذلك”، هكذا بدأت نجمة فيلم “ماريا”، معترفة بأن أيًّا من أطفالها لا ينوي أن يحذو حذوها في عالم التّمثيل.

كشفت أنجلينا عن الأسباب التي تجعل ابنتها لا ترغب في أن تكون نجمة هوليوود: “إنّها متحفظة للغاية […] وهذا ليس طبيعيًّا”، كما أضافت. هذه الكلمات ليست مفاجئة، إذ أكدت بالفعل في العام الماضي أنّ جميع أطفالها انطوائيّون بشكل خاصّ.

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وقالت في ذلك الوقت “إنهم أشخاص خجولون بشكل خاصّ ويريدون أن يعيشوا حياتهم في خصوصيّة. ليس خطأي، كنت أرغب دائمًا في أن يكونوا قريبين من السّينما لأنّها شيء رائع، وأن يكونوا مبدعين وفنّانين… لكنّهم ببساطة غير مهتمّين”. ومع ذلك، أكّد أنهم يحبون العالم الفنّي، حتّى لو كان بعيدًا عن الشّهرة: “بعضهم يرقص، وبعضهم يرسم، وبعضهم الآخر يحبّ المسرح، ولكن لا أحد منهم يتوق للظّهور على الشّاشة”، ختمت حديثها.