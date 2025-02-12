شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة عليك أغنية جديدة تجمع المطربة هدى مع الشاعر عمرو قطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة هدى مع الشاعر عمرو قطب في أغنية جديدة بعنوان "خمسة عليك"، من ألحان حسين زكريا، وتوزيع الموسيقى نوار البحيرى، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الفطر المبارك على جميع منصات سوشيال ميديا.



وكانت آخر أعمال هدى أغنية «مستفزة» كلمات: حسام موكا وإبراهيم الشناوي وألحان: أحمد سعد وتوزيع: أشرف البرنس وإدارة الإنتاج محمد الشناوي ومسجل صوت: أحمد جودة.



أغنية أخرى بعنوان "بيعملولي أعمال" من كلمات رضا المصري وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير .. وناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير.. و ناس كلامهم يريح و يبشرك بالخير.



يذكر أن هدى طرحت عدة أغاني في الشهور الأخيرة منها أغنية "Boom" و"الصادق الأمين" في رمضان و"جامدة" و"جر ناعم" ولاقوا صدى جيدا عند الجمهور المصري والعربي.