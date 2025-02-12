شكرا لقرائتكم خبر عن عتاب وحب وندم.. أغانى جديدة للمطربين فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب، انتهى عدد من المطربين لتسجيل أغنيات جديدة لطرحها بمناسبة عيد الحب ، وبالفعل يتواجدون داخل الاستوديوهات، لوضع اللمسات الأخيرة، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرزالمطربين، الذين بدأوا في تحضيرات أغانى عيد الحب.

مى كساب



انتهت الفنانة مى كساب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ورا كل راجل عظيم واحدة" من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد البرزايلى ،وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، تمهيدًا لطرحها بمناسبة أعياد الحب.

مى سليم



تستعد الفنانة مي سليم لإطلاق أغنيتها الجديدة “تراكمات”، من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، ومن المقرر أن يتم طرح الأيام المقبلة على جميع منصات سوشيال ميديا.

وائل جسار



طرح المطرب اللبناني وائل جسار أغنية جديدة تحمل اسم "100 إحساس جديد" بمناسبة عيد الحب، من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والميكساج والماسترينج خالد سند.

نداء شرارة

طرحت مؤخرا المطربة نداء شرارة أغنية لعيد الحب بعنوان"هنحب تاني"، والتي تأتي بتعاون مع الشاعر أحمد المالكي، والملحن كريم نيازي، والموزع أحمد أمين.

شريف إسماعيل



انتهى المطرب شريف إسماعيل من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "قلت طالق"، من كلمات محمد حامد، وألحانه، وتوزيع موسيقى فراس عودة، ومكس وماستر محمود علاء، ودولبي ميكس وماستر المهندس عصام السحرتي، الكليب من إخراج أحمد الانفوشي، ومن إنتاج لبيرم المرغني وشريف إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحها في عيد الحب.



شريف إسماعيل

محمد نور



يتعاون المطرب محمد نور مع الشاعر عليم في أغنية جديدة بعنوان "نور" لطرحها في عيد الحب، وهى من ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى هشام البنا، ومن المقرر يتم طرحه على جميع منصات السوشيال ميديا.