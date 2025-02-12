جاد خليفة يطلق أحدث أعماله الفنية.. "شو مرق ع راسي"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني جاد خليفة أحدث أعماله الفنية، أغنية "شو مرق ع راسي"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
أغنية "شو مرق ع راسي" من كلمات محمد الرفاعي، ألحان سيمون فارس، توزيع موسيقي وميكس وماستر مصطفى عبد الرضا، أما الكليب فقد صور تحت إشراف المخرج محمود رمزي.
وتقول كلمات الأغنية:
"شو في ناس وقفنا معها وطلعت ما بتستاهل
عم بحسب الصدمات شو كتار وما بينعدو
شكرا عللي صار ولا يوم توقعتو
لو كان الجرح متل المال انا اغنى انسان بالدني
تعا لقلك شو شفت وشو مرق عراسي
مرق المنيح والقبيح اهلي واعز ناسي
عادي جرحني بعد ما انا تعودت
ملحك ما بزيد شي هالجرح المفتوح
عادي ما كلو وجع بهالكون شو في وجع
جرحك ما بزيد شي عالجرح المفتوح
لو كان الجرح متل المال انا غنى انسان بالدني
تعا لا قلك شو شفت وشو مرق عراسي
مرق المنيح والقبيح اهلي واعز ناسي
عادي جرحني بعد ما انا تعودت".
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