بوستر مسلسل "إش إش" يثير الجدل.. ومي عمر ترد على الإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - أثار بوستر مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ انتقد بعض رواد الإنترنت، ظهور كل أبطال المسلسل على البوستر الرسمي.



وردت الممثلة المصرية مي عمر على هذه الانتقادات بمنشور عبر حسابها الرسمي، قالت فيه: "بالعكس، أنا لو أقدر أحط كل الناس اللي شاركوا في المسلسل، حتى لو بدور مشهد أو مشهدين، هعمل كده، لأن أي حد شارك هو جزء من نجاح العمل".

وأضافت: "في النهاية المسلسل ده مجهود جماعي بس للأسف إحنا مقيّدين بعدد معين، ولو نقدر نحط كل الناس اللي اشتغلت كنا عملنا كده، وعامل البوفيه اللي البعض ممكن يتريق عليه، أهميته ما تقلش أبداً عن أي حد فينا لأن ده عمل جماعي، وكل شخص ساهم فيه هو جزء من نجاحه".