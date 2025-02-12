ميرنا وليد - بيروت - حددت بطولة Super Bowl لعام 2025 علامة فارقة جديدة في تاريخ التلفزيون، إذ اجتذبت 126 مليون مشاهد بشكل غير مسبوق، وبلغت ذروتها 137. 7 مليون قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

لكن المشهد الحقيقي في تلك الليلة، لم يكن مجرد فوز فيلادلفيا إيجلز المهيمن 40-22 على كانساس سيتي تشيفز، فأداء النجم العالمي كندريك لامار المذهل في نهاية الشوط الأول، هو الذي أصبح الأكثر مشاهدة في التاريخ.

كان عرض كندريك لامار بين الشوطين، هو البث التلفزيوني الأميركي الأكثر مشاهدة منذ الهبوط على سطح القمر عام 1969، كما ويفوق أداء النجم مايكل جاكسون عام 1993، في عرض نهاية الشوط الأول من Super Bowl مع أكبر عدد من المشاهدين.

كانت هذه تفاصيل خبر كسر رقم مشاهدات الهبوط على سطح القمر عام 1969.. هذا ما حققه كندريك لامار في Super Bowl لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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