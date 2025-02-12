ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وأرفقت حنان ترك الصورة بتعليق وجهت فيه نصيحة لمتابعيها، وقالت: "أحيانًا، كل ما نحتاجه هو لحظة صمت وسط الضجيج، نظرة للسماء ونفس عميق يذكرنا بأن كل شيء سيمر".

يذكر أن حنان ترك كانت قد احتفلت مؤخراً بخطوبة إبنها آدم خطاب، ونشرت صورة لـ آدم مع خطيبته منى، وأرفقتها بتعليق وجهت فيه التهنئة للعروسين، والدعاء لابنها وخطيبته، وكتبت: "ربي يسعدكم ويحفظكم اللهم آمين".

كانت هذه تفاصيل خبر حنان ترك توجه رسالة لمتابعيها.. وهـ ـذا ما قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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