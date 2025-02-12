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ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان اللبناني راغب علامة، أجواء المسرح في حفل مميز في بونتا كانا، بحضور جماهيري حاشد من أبناء الجاليات العربية في أميركا الشمالية والجنوبية.
وغنى راغب باقة من أغانيه المميزة، والتي تفاعل معها الحضور بحماس، بالغناء والرقص والتصفيق الحار.
وخلال الحفل، كان لافتاً حضور مجموعة كبيرة من السيدات الجميلات، اللواتي كنّ يرتدين اللون الأحمر بالصدفة، فدعاهن راغب لمشاركته الرقص على المسرح بطريقة خطفت الأضواء.
على صعيد آخر، يستعد راغب علامة لإطلاق ميدلي جديد، يتضمن إعادة توزيع ثلاث من أشهر أغانيه الرومانسية: "قرّب لحدّا"، "عنجد بحبّك عنجد"، و"آسف حبيبتي"، وذلك بمناسبة عيد العشاق.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يشعل ليالي بونتا كانا.. وهـ ـذه مفاجأته للجمهور في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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