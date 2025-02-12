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تركى آل الشيخ يكشف صورا جديدة لفيلم The Seven Dogsلكريم عبد العزيز وأحمد عز

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  • تركى آل الشيخ يكشف صورا جديدة لفيلم The Seven Dogsلكريم عبد العزيز وأحمد عز 2/7
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القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، عن صور جديدة من  تصوير فيلم  ( The Seven Dogs)، بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث احتوت الصور على مشاهد مختلفة من  الفيلم بين كريم وعز ، حيث كتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على فيس بوك : ‏سيكون أسوأ فيلم في تاريخ السينما العربية لا انصح بمشاهدته أنا هشوفه لوحدي ، فى دعابه منه على قوة وضخامة العمل.

الفيلم  قصة تركى آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح، حيث من المقرر أن يعرض فى الفترة المقبلة  بتكلفة 40 مليون دولار .

وكان قد أعلن تركى آل الشيخ عن ليلة الموسيقار عمر خيرت 13 فبراير الجارى، حيث يحمل الحفل مفاجآت عديدة بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة والمطربين.

The Seven Dogs
حساب المستشار تركي ال الشيخ

 كريم عبد العزيز وأحمد عز

 أحمد عز

 

كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز

 

كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز

 

كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز

 

كريم عبد العزيز وأحمد عز

أحمد عز

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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