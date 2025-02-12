شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف صورا جديدة لفيلم The Seven Dogsلكريم عبد العزيز وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن صور جديدة من تصوير فيلم ( The Seven Dogs)، بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث احتوت الصور على مشاهد مختلفة من الفيلم بين كريم وعز ، حيث كتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على فيس بوك : ‏سيكون أسوأ فيلم في تاريخ السينما العربية لا انصح بمشاهدته أنا هشوفه لوحدي ، فى دعابه منه على قوة وضخامة العمل.

الفيلم قصة تركى آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح، حيث من المقرر أن يعرض فى الفترة المقبلة بتكلفة 40 مليون دولار .

وكان قد أعلن تركى آل الشيخ عن ليلة الموسيقار عمر خيرت 13 فبراير الجارى، حيث يحمل الحفل مفاجآت عديدة بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة والمطربين.



حساب المستشار تركي ال الشيخ

أحمد عز



كريم عبد العزيز



كريم عبد العزيز



كريم عبد العزيز

أحمد عز