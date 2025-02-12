شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يروج لمهرجان عندي صحاب قبل ترحيله من قسم شرطة الدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت صفحة حمو بيكا لأغنيته الجديدة "عندي صحاب" وذلك بالتزامن مع ترحيله لقسم شرطة الدخيلة للإفراج عنه، بعد قضاء مدة عقوبته فى قضية إقامة حفل بدون تصريح فى البيطاش غرب الإسكندرية، والصادر فيها حكم بحبسه شهرين، قضى منها 14 يوما حبس من قبل على ذمة التحقيقات فى القضية.

مهرجان "عندي صحاب ياما لكن يامانه " يقدمه حمو بيكا واسلام كابونجا ومن توزيع فيجو الدخلاوي ويطرح اليوم في السادسة مساء.

وكان قد تم إيداع مؤدى المهرجانات حمو بيكا السجن بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، يوم 28 ديسمبر الماضى عقب قيام مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، لنقله بعد إنهاء خطاب حبسه، ورفض الاستئناف على حسبه شهرين فى إحدى القضايا، فى الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.

وحصل ”الخليج 365”، على تفاصيل وأرقام القضايا الصادر بها أمر حكم الحبس الواجب التنفيذ لحبس المتهم " محمد .م.م.م." وشهرته حمو بيكا، فى القضية 38209 لسنة 2018 و3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة.

وكشف أمر الحبس أن المتهم قضى فى القضية حبس من 2019/4/16 حتى 2019/4/30، على أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتى يوم 2025/2/12 يكون تاريخ إنهاء مدة حبسه.

وكانت جهات التحقيق بالدخيلة الكلية فى الإسكندرية، قررت حبس مؤدى المهرجانات حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

الحكم الذى تم ترحيل مؤدى المهرجانات حمو بيكا ، كان بسبب حفلة "وش غضب " التى أقامها حمو بيكا فى عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية ،بدون تصريح ،وحررت نقابة المهن الموسيقية محضر ضد لإقامته حفل بدون تصريح ، فصدر حكم ضد حمو بيكا بالحبس شهرين ، وفى عام 2021 تم الاستئناف على الحكم أول درجة ، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه .