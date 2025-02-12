ممثل ينفصل عن "العبقري" لـ أراس بولوت إينملي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية، أنه من المقرر أن ينفصل الممثل التركي تانير رومالي، عن مسلسل "العبقري" للنجم أراس بولوت إينملي، في الحلقة 20، وهو ليس الممثل الوحيد الذي سينفصل عن المسلسل، بل هناك ممثلون آخرون سينفصلون عن العمل.
على صعيد آخر، كانت قد أثيرت حالة من الجدل، بعد كشف الصحافة التركية مؤخراً عن خبر مفاجئ للجمهور، وهو علاقة أراس بولوت إينملي العاطفية بـ أيلول أرسوز، التي تلعب حالياً دور شقيقته في مسلسل "العبقري".
العلاقة بدأت منذ أشهر، وأيلول تصغر أراس بـ 11 عاماً.
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