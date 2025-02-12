أريانا غراندي: "متعبة نفسيا"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة العالمية أريانا غراندي، عن ضجرها من تقديم دور مغنية البوب، قائلة: "لقد مللت وتعبت نفسيًا من لعب دور مغنية البوب، لهذا السبب أنا ممتنه لأداء دور غليندا في فيلم (Wicked)، لأني أستطعت أن أرتاح من حياتي الموسيقية قليلًا بسببه".
على صعيد آخر، كان سخر النجم العالمي كانيي ويست من أريانا غراندي، قائلاً عنها: "أريانا غراندي تحتاج إلى تناول الطعام، تبدو وكأنها لم ترَ أي طعام منذ سنوات".
كما أعلن كانيي ويست إصابته بمرض التوحد، وليس باضطراب ثنائي القطب، كما كان يعتقد في البداية.
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