زارا البلوشي تروي معاناتها كونها زوجة ثانية.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة زارا البلوشي جدلاً واسعاً، بعد تصريحاتها الأخيرة عن حياتها الشخصية ومعاناتها مع زواجها الثاني.



وأطلت زارا البلوشي عبر حسابها الخاص، بمقطع فيديو تحدثت فيه عن حياتها الزوجية، وقالت: "زوجها الثاني شافني فاضية قال نتزوجها ونجيب لها الهمّ، حتى مهر ما أعطاني، حرفياً ما عملي شي، بس اجا يسكن معي هون، وحتى عشاء لم يحضر لي، وانتظرت للشهر التالي وسألته عن البيت يكذب مجدداً، هو رجل أعمال وأنا أعزمه، ما كان فاضي لي لكن فاضي يتابع المشهورات ويرسلي شوفي فلانة وشو عملت فلانة وتلك حامل. لم أطلب أي مهر، أنا قلت شو بتقدر عليه وحطه اللي تبي بس كلامك صحيح ما أعطاني شي قال بكرا ان شالله يتحول في حسابك. كل اللي بعمري متزوجين وش أساوي ما اجاني أرمل. وأنا ما بدي مطلق تطلع لي زوجته من تحت الأرض زي الفقع ويسوي نفسه متفاجئ. ما أبي مطلق لأن زوجته بتطلع فجأة من تحت الأرض، وانا ما أبي فلوس أبي استقرار ولا أبي اصرف على رجال الله منعم عليه".