لطيفة التونسية تشوّق الجمهور لـ "ونحبك"

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة لطيفة التونسية الجمهور لأغنيتها الجديدة "ونحبك"، إذ ستطرحها على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت لطيفة الإعلان الدعائي للعمل على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّقت عليه بالقول: "هما تغرّبنا ليّام .. عايش في قلبي لغرام، نحبّك وانزيد .. كل يوم جديد، نحبّك اكثر م اللّي كان، استنوا كليب أغنيتي الجديدة "ونحبك" قريبًا على قناتي على اليوتيوب".

وكانت وجّهت لطيفة التونسية مؤخراً، سؤالاً لمتابعيها، حول أكثر الأغنيات التي يحبونها من ألبومها "أحلى حاجة فيا".

وكتبت لطيفة: "البوم احلى حاجة فيا من الالبومات اللي باعتز بيها جدا وبالاغاني والكليبات اللي فيه .. قولولي اكتر اغاني بتحبوها منه واسمعوه كله على قناتي على اليوتيوب".



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