في رمضان: مسلسل “أم ٤٤” يسلّط الضوء على تحدّيات النساء في منتصف العمر

يتناول مسلسل “أم ٤٤” يتناول قصص حياتيه لنساء تجاوزن الـ ٤٠ من العمر، ويستعرض تفاصيل حياتهن المليئة بالصراعات العاطفية والاجتماعية. وفيما تعيش كل واحدةٍ منهن تجربة فريدة تعكس تحديات المرأة في منتصف العمر، تتداخل قصصهن معاً وتتقاطع الأحداث في إطار درامي ممزوج بالكوميديا.

العمل من تأليف هبه مشاري حماده، بطولة سمية الخشاب، جمانه مراد، فاطمه الصفي، ليلى عبدالله، ميس كمر، لولوه الملا، عبير أحمد، هدى الخطيب، إيمان الحسيني، وإخراج المثنى صبح.

الكاتبه هبه مشاري حماده

توضح هبه مشاري حماده أن العمل يسلط الضوء على خصوصية المرأة، لذا فبطلات العمل ينتمين لعدة بلدان عربية، إذ ليس هناك فرق بين المرأة السورية والمصرية والخليجية عندما يتعلق الأمر بقضايا معينة، وخاصة فيما يتعلق بمشاعر وكينونه الأنثى بعد سن الأربعين.” وتضيف: “أسعى في أعمالي إلى الخروج من إطار المحلية وتحرير القصة من البيئة على حساب أنسنة القصة.” وتضيف هبه مشاري حماده: “يتحدث العمل عن معطيات الفترة العمرية للمرأة عندما تبلغ الـ ٤٤، لذا فهو يلخص يوميات المرأة وما تمر به ضمن جو من الكوميديا السوداء، وأنا على قناعة بأن كل أمرأة تتابع العمل ستجد نفسها في إحدى الشخصيات، أو ستجد في إحدى الشخصيات امرأة ما تعرفها.” تشدد هبه مشاري حماده على أن ما يميز العمل هو اهتماهه بالتفاصيل ويمكن اعتباره بمثابة شرح للرجال حول غموض المرأة، فما هو الذي قد تعنيه المرأة ولا تقوله؟ وما هو الذي قد تقوله المرأة ولا تعنيه! العمل باختصار يختزل المسافة ما بين المرأة والرجل.” وختاماً تشيد هبة مشاري حماده بالطاقات الشبابية والوجوه الجديدة التي يقدمها مسلسل “ام ٤٤” متوقعةً لهم مستقبلاً حافلاً.

سميه الخشاب

توضح سميه الخشاب بدايةً أن عنوان العمل يشير إلى المرأة بعد سن الأربعين عاماً بكل انفعالاتها وردود أفعالها وتعاملاتها في المجتمع وأحاسيسها ومتطلباتها كإنسانه وعلاقتها بزوجها وأولادها ومحيطها، وتضيف: “الموضوع غير مطروح بهذا الشكل في الدراما من قبل رغم كونه شديد الحساسية والأهمية، والاستاذه هبه مشاري حماده لديها رؤية ووجهة نظر وتوجه وأسلوب خاص بها، وهي تعرف ما تحتاج إليه الأسرة العربية في كل مرحلة وفي كل وقت. لذا كنت في غاية الحماسة عندما تواصلنا بخصوص المسلسل وأعجبت جداً بالنص لدى قراءتي له وللدور الذي أحببته من قلبي.” وحول الشخصية التي تقدمها في المسلسل، تقول سميه الخشاب:” ألعب دور مهيتاب، هي سيدة مصرية متزوجة من رجل عربي له عادات وتقاليد أسرية وعائلية خاصة، وسنتابع خلال الحلقات علاقتي الجدلية بحماتي، والمفارقات من شد وجذب ومقالب سيحبها المشاهدون، وذلك في موازاة علاقة مهيتاب بصديقاتها، وهي علاقة متينة إذ يقفن إلى جانب بعضهن البعض في كل الحالات في السراء والضراء” وتضيف: “دوري يمزج بين الكوميديا والتراجيديا والدراما بحسب طبيعة كل موقف وكل مشهد.” تتوقف سميه الخشاب عند المخرج المثنى صبح مشيدةً بدقته في العمل وسعة صدره إذ يسعى دوماً للحصول من الممثل على أفضل ما لديه في كل مشهد أو لقطة مهما تطلّب الأمر من إعادات. كما تثني سميه الخشاب على تواجد الكاتبة هبة مشاري حمادة في اللوكيشن خلال مراحل التصوير، الأمر الذي يمنح العمل حالة من الدفئ الأسري ويضيف إلى الممثلين المزيد من الثقة بالشكل النهائي الذي سيكون عليه العمل.”

جمانه مراد

تعرب جمانه مراد عن سعادتها لخوضها تجربة التمثيل إلى جانب نجوم من الخليج والعالم العربي، موضحةً بأنها سبق وأن قدمت مسلسل يضم نجوماً من العالم العربي في “مطلوب رجال” وكان من أوائل التجارب في العالم العربي. وأضافة جمانه مراد: “أغرمت في النص لدى قراءتي له، فالشخصيات واقعية جداً، وهبة مشاري حماده كاتبة مميزة وتحمل خصوصية في كتابتها ومنطقها والحالات التي تطرحها، وقد تناقشنا في الشخصية التي قدمتها مطولاً للوصول إلى أفضل نتيجة”. وحول الشخصية التي تقدمها في المسلسل، توضح: “ألعب دور صباح وهي امرأة شامية متزوجة من رجل سعودي، ولديها بنات، لذا سنتابع علاقة صباح ببناتها في موازاة علاقاتها بصديقاتها.” وتستطرد قائلة: “نحن 8 صديقات مقربات ولكن تجمعني مشاهد أكثر بـ ميس كمر وفاطمه الصفي، فهناك قرابة تجمعنا على اعتبار أن ابنتي في المسلسل متزوجة من ابن فاطمة الصفي وابنتي الثانية متزوجة من ابن ميس كمر”. وحول علاقة الصديقات ببعضهن، توضح جمانه مراد: “علاقتنا كصديقات مميزة للغاية فنحن لا نختلف ونعتبر بأن مشاكلنا واحدة، والأحداث مليئة بالمفاجآت في كل حلقة.”

فاطمه الصفي

تشير فاطمه الصفي إلى العمق الذي تحمله نصوص هبه مشاري حماده وحواراتها مضيفةً: “أحس بأنها تعنيني جداً لدرجة أنني أحب قراءة جميع المشاهد سواءً كانت مشاهدي أو مشاهد غيري من الممثلات والممثلين.” وحول مسلسل “ام ٤٤” تؤكد فاطمه الصفي أنها تقدم دوراً يحمل طابعاً جديدا ًوغير مسبوق، وتصف المسلسل بأنه “خفيف ولطيف وعميق في آنٍ واحد فهو يحمل في طياته الكوميديا، والكوميديا السوداء، والدراما معاً.” تصف فاطمه الصفي الدور الذي تقدمه قائلةً: “أقدم شخصية أم متصالحة مع نفسها ووضعها الاجتماعي. هي مثابرة وتحب أولادها وعائلتها، ويمكن أن نسميها أم الشباب فكل أولادها من الذكور، ولأنها متزوجة وهي صغيرة في السن نسبياً، نجد أن ابنها الأكبر يبلغ الـ ٢٧ تقريباً.” وحول الصديقات الثماني تقول فاطمه الصفي: “تجمع بينهن السنين والعشرة على مدى أكثر من ٢٠ عاماً، بعضهن صديقات دراسة والأخريات انضممن إلى المجموعة لاحقاً، وعلى مدى نحو عقدين تطورت بينهما العلاقة وأصبحن أقرب إلى بعضهن البعض.” وتضيف فاطمه الصفي: “يتطرق العمل في أحد جوانبه إلى العلاقة بين الصديقات والدور الذي تلعبه كل واحدة في حياة الأخرى سواءً من حيث إبداء الرأي الصادق أو المؤازرة أو الموافقة أو المعارضة في كل موقف تتعرض له إحداهن، وفي مواقف أخرى نجدهن يمارسن النميمة على واحدة منهن، وهذه هي طبيعة الحياة والواقع، فالعمل واقعي جداً وصادق في تفاصيله.”

إيمان الحسيني

تتحدث إيمان الحسيني عن العمل قائلةً: “يتميز المسلسل بأنه عمل عربي متنوع لذا فهو قادر على إيصال أفكاره ورسائله إلى جميع المشاهدين، سواءً من خلال تنوع الشخصيات أو اللهجات أو القصص التي يطرحها.” وتضيف إيمان الحسيني: “تختلف الأحداث في المسلسل بين التراجيديا والكوميديا السوداء والدراما مما يمنح التمثيل بحد ذاته بعداً آخر واختلافاً مميزاً وفريداً.” وحول الدور الذي تقدمه، تقول إيمان الحسيني: “أقدم دور مضاوي وهي امرأة أكبر من عمري الحقيقي وهذا بحد ذاته تحدٍ بالنسبة لي. هي شخصية قوية جداً وعملية تتدافع عن حقوقها في الحياة بشراسة ولا ترضى أن تقدم أي تنازل في مقابل قناعاتها وأفكارها وحقوقها ولا تقبل أن يتحكم بها أحد، فهي تسعى لأن تكون شخصية ناجحة. متزوجة من رجل غيور جداً وعلى الرغم من دعمه لها في بداياتها إلى أنه تراجع عن ذلك عندما شعر بأنها أصبحت شخصيةً مستقلة وقادرة على التخلي عنه أو العيش بمفردها والاعتماد على نفسها.”

عبير أحمد

تصف عبير أحمد الشخصية التي تقدمها بـ “الأنيقة” فـ هند تنتمي إلى الطبقة المخملية وغير متتزوجة وتعيش قصة حب مع شاب وسيم يصغرها بالعمر، مما يخلق الكثير من المشاكل والتحديات. وتضيف عبير: “الدور إشكالي وأتوقع أن يخلق جدلاً بين مؤيد ومعارض. تتطرق عبير أحمد إلى علاقتها المهنية بالمخرج المثنى صبح واصفةً إياه بالمحترف والهادئ الذي يترك الممثل على سجيّته ما أن يتأكد من أنه أمسك بزمام الشخصية كما ينبغي. وحول النص الذي كتبته هبه مشاري حماده: “تشدد عبير على أن الكوميديا السوداء الموجودة في العمل مكتوبة بطريقة غاية في الإبداع بما في ذلك الإيفيهات الخاصة بكل شخصية، فضلاً عن التراجيديا العميقة والتنوع في المشاهد”، وتضيف بأن وجود نجمات ونجوم من مختلف دول العالم العربي يخلق حالة خاصة، أضف إلى كل ذلك الإخراج المبدع والنص الرائع.

ميس كمر

“ألعب دور خاتون، وهي امرأة ثرية، وغيورة جداً على زوجها، فضولية وثرثارة لكنها طيبة ومحبة للعائلة بطريقتها وبنكهة كوميدية درامية مختلفة. الشخصية مكتوبة بدقة وهي من أجمل الشخصيات التي مثلتها في مسيرتي الفنية.” وتضيف ميس كمر: “أقدم خلال المسلسل دويتو مع عدد من الشخصيات منها الفنان النجم شهاب حاجيه والنجمة جمانه مراد التي قدمت معها مشاهد رائعة تجمع بين متناقضين.”

وتضيف ميس كمر حول دورها: “زوج خاتون يثير غيرتها بسبب سلوكه، لذا سنجدها تارةً مجنونة وعصبية وتارة أخرى مغلوب على أمرها وضعيفة، ولكنها في النتيجة امرأة غير سهلة وقوية.”

تشير ميس كمر إلى التوليفة المتناغمة والذكية بين شخصيات العمل فالمشاهد سيستمع إلى اللهجة السعودية والعراقية والسورية والمصرية والكويتية وغيرها، في مقاربة تشبه حديقة الورود. تلك التوليفة مكتوبة بطريقة مدروسة بعناية وذكاء وهو ما يحسب للكاتبه هبه مشاري حماده.”