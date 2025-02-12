تايلور سويفت وحبيبها يتعرّضان لانتكاسة مدمّرة، هل ستنجو علاقتهما من المحنة؟

كان ترافيس كيلسي وتايلور سويفت من أكثر الثّنائيّات التي تمّ الحديث عنها في العام الماضي، ولكن بعد أن عانى كلاهما خسائر كبيرة في حياتهما المهنيّة، بدأ المعجبون يتساءلون عما إذا كانت علاقتهما ستنجو من المحنة الجديدة.

تعرّض فريق كيلسي لهزيمة مدمّرة في بطولة السّوبر بول يوم الأحد بعد أن فشل فريق كانساس سيتي تشيفز في تحقيق محاولته التّاريخيّة للفوز بالبطولة للمرّة الثّالثة على التّوالي، إذ خسر بنتيجة 40-22 أمام فريق فيلادلفيا إيجلز. في ظلّ مشاهدة سويفت من المدرجات، قدّم نجم خطّ الوسط في فريق تشيفز مباراة هادئة على نحو غير معتاد، إذ إنّه كان غير قادر على إحداث تأثير كبير في ظلّ معاناة فريقه. ولكي تزداد الأمور سوءًا، شوهدت صديقة كيلسي السّابقة، كايلا نيكول، وهي تحتفل مع “إيجلز” على أرض الملعب بعد لحظات من الخسارة، ممّا أضاف الإهانة إلى الإصابة.

وتأتي خيبة أمله بعد خيبة أمل سويفت نفسها في حفل توزيع جوائز “غرامي” قبل أسبوع واحد فقط. تمّ ترشيح أيقونة البوب لجائزة ألبوم العام ولكنّ الجائزة ذهبت في النّهاية إلى بيونسيه عن ألبوم Cowboy Carter.

بعد فوزها بهذه الجائزة المرموقة في العام السّابق بألبوم Midnights، فشلت سويفت، مثل كيلسي، في محاولتها لتكرار فوزها الكبير.

مع تعرّض كلّ منهما لانتكاسات مهنيّة، يعتقد بعض المعجبين أنّ كيلسي وسويفت يدخلان الآن المرحلة الأكثر تحدّيًا في علاقتهما. بدأت المناقشة عندما شارك مستخدم TikTok، علي كينج، مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يناقش هذا التّحول.

وقال كينج عبر التّطبيق: “تايلور سويفت وترافيس كيلسي على وشك الدّخول في مرحلة جديدة من علاقتهما”. “لأنّهما لم يكونا معًا إلّا عندما كانا يفوزان. هذا العام، خسر كلاهما. لقد خسرت جائزة ألبوم العام والآن خسر هو جائزة Super Bowl.

“لذا، يتعيّن عليهما الآن أن يكونا معًا ويشاهدا هذا الجانب؛ إنّهما لا يعرف أحدهما الآخر كخاسرَين، بل يعرفه فقط كفائزٍ”.

ولإضافة المزيد إلى ليلة كيلسي الصّعبة، واجهت سويفت استقبالًا غير متوقّع في ملعب “سوبر دوم” عندما أطلقت جماهير إيجلز الحاضرين صيحات الاستهجان ضدّها؛ على الرّغم من كونها من مشجعي فريق Eagles طوال حياتها قبل مواعدة كيلسي.

حتّى أنّ دونالد ترامب دخل في تفاصيل هذه اللحظة، إذ صرّح بأن سويفت أمضت “ليلة أصعب” من فريق تشيفز، ووفقًا لموقع “ديلي ميل” فقد تأثر كيلسي بشدة برؤية صديقته تتعرض لمثل هذه السلبية.

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وقال مصدر للصّحيفة: “كان ترافيس على علم باستهجان تايلور وشعر بالعجز”. “عندما رأى النّظرة على وجهها، أثرت فيه”.

“إنه يحميها دائمًا وهذا الأمر كسر قلبه. لقد كان يمرّ بليلة صعبة بالفعل وحقيقة أنّ الملعب كان مليئًا بجماهير إيجلز التي لم تساعده كثيرًا.”