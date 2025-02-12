شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل خلال اجتماعه بنقباء فروع مصر: أنا جاهز للتجنيد والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية بكل نقباء الفروع والمحافظات علي مستوي الجمهورية، وأصدر بياناً يدعم ويؤيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة المصرية في قرارها ضد تهجير الشعب الفلسطيني معلناً أمام مجلس النقابة العامة والنقباء بالمحافظات، وعلق قائلا عن موقفه 'أنا جاهز للتجنيد" .

وأضاف نحن جميعا ندعم القيادة السياسية لمصر في موقفها ضد التهجير والشعب الفلسطيني، ونقابة المهن الموسيقية بكل محافظات مصر وفروعها تؤيد القوات المسلحة ووزارة الداخلية في اتحاذ مايلزم .

وأصدر مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا برفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه ودعم الدولة المصرية لصد تلك المخططات الصهيونية والوقوف أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى كامل، فى بيانه "باسمى وباسم زملائى أعضاء مجلس الإدارة بالنقابة العامة للمهن الموسيقية والنقابات الفرعية بالمحافظات، سيادة الرئيس الله يعينك على ما أنت فيه، من يفهم الوضع جيداً لابد أن يدعو لك أن يلهمك الله ويلهم كل رجالك الثبات والقوة والعزيمة، لن أفعل كما يفعل الآخرون، لن أكتب وأردد عبارات وشعارات رنانة، فقط أقولها لكل من يفهم قف بجانب وطنك وجيشك وشرطتك وكل من يحمى أرضك وعرضك مصر تتعرض لأكبر خطر يفوق كل مخاطر 67 ، 73 مصر ينتوى لها الجميع أن تركع وإن ركعت لا قدر الله كما يخططون ف والله لن تقوم للأمة العربية قائمة وبأمر الله لم ولن يحدث".

وأشار "سيناء ظهر فلسطين الثابت الصلب الذي لم ينحني، سيناء ليست قطعة أرض أو مجرد جزء من مصر، سيناء بالنسبة لهم تاريخاً من العار الذي يطاردهم منذ أكتوبر 73، سيناء بوابة العدو لتدمير الأمة العربية وليست فلسطين وحدها".