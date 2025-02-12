شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأمينة خليل ومي ونيللى كريم نجمات الدراما في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان 2025، تنوع كبير في المحتوى الدرامى والتنوع بين البطولة النسائية حيث تتنافس عدد من النجمات في الموسم الرمضانى المقبل، وأبرزهن ياسمين عبد العزيز التي تقدم مسلسل وتقابل حبيب مع النجوم كريم فهمى وانوشكا وخالد سليم وآخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، وإنتاج سينرجى.





كما تنافس النجمة مى عز الدين بمسلسل قلبي ومفتاحه مع النجم آسر ياسين، وهو العمل المنتظر في دراما رمضان، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هاب.

كما تنافس النجمة نيللى كريم بمسلسل أخواتى مع النجمات روبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

كما تنافس النجمة أمينة خليل في دراما رمضان بمسلسل لام شمسية، ويشارك في بطولة العمل كلا من أحمد السعدنى محمد شاهين وآسيل عمران وصفاء الطوخى، وآخرون، العمل من تأليف مريم ناعوم، اخراج كريم الشناوى .

كما تشارك دنيا سمير غانم في الماراثون الرمضانى بمسلسل عايشة الدور، من إخراج أحمد الجندى ، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندى، وإنتاج السبكى ، كما تشارك النجمة إيمى سمير غانم في الموسم الرمضانى بمسلسل عقبال عندكوا، مع زوجها النجم حسن الرداد.







