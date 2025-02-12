شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى كواليس تسجيل أغنية فى ألبومها الجديد بتوقيع الشاعر محمود كلازا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة أصالة مع الشاعر محمود كلازا في أغنية ضمن ألبومها الجديد، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى محمد مصطفى، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على جميع منصات السوشيال ميديا.

وقال مؤلف الأغنية محمود كلازا لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة أصالة، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال أصالة الغنائية التى قدمتها من قبل باللهجة المصرية.



أصالة والشاعر محمود كلازا



وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وقدمت النجمة أصالة رمضان الماضى تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.



أصالة والشاعر محمود كلازا

كما طرحت أصالة أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.