أسما إبراهيم تكـ ـشف عن صورة زوجها للمرة الأولى.. وتعرضها للسحر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم عن وجه زوجها للمرة الأولى، وعن تعرضها للسحر والخيانة.

وقالت أسما إبراهيم: "لقيت سحر معمولي في بيتي، واكتشفت أثناء تنظيف منزلي زجاجة فيها كلمات غريبة واسمي، كانت فتره طلاقي وكان ذهني دائماً مشتت. لا أعرف مَن يعمل السحر حتى الآن؟ وأشخاص كتير نصحوني أروح لشيخ وأنا برفض، لأني بسيب كل حاجة على ربّنا واللي ربّنا كاتبه هيحصل".

كما تحدثت أسما خلال حلولها ضيفةً على برنامج "منا وفينا" عن تعرضها للخيانة، ما جعلها تنغلق على نفسها وتكتفي بالأصدقاء المقرّبين، مؤكدةً أن والدتها هي صديقتها الوحيدة.

وأجرت خلال البرنامج محادثة هاتفية مع زوجها، كاشفة عن شكله للمرة الأولى.

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