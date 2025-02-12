ظهور نادر لإبنة داليا مصطفى الشابة.. وهذه هديتها لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة إبنتها سلمى، كاشفة عن الهدية التي قدمتها لها.



وقالت داليا مصطفى في الفيديو: "تخيّلوا مين جايبلي ورد... سلّوما جيبالي أحلى ورد".

وكانت داليا مصطفى قد كشفت حقيقة انفصالها عن زوجها الممثل المصري شريف سلامة، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، وجه الإعلامي عمرو الليثي سؤالاً إلى داليا مصطفى قال فيه: "لماذا انفصلت عن الفنان شريف سلامة؟"، إلا أن داليا لم تؤكد الخبر أو تنفيه، التزمت الصمت وبكت، وقالت إنها ستتخذ أصعب قرار في حياتها قريباً.

وأعاد عمرو الليثي توجيه السؤال لداليا قائلاً: "السوشيال ميديا قالت إنك انفصلتي وبعد كدا قولتي أنا عمري ما هنفصل عن أبو ولادي، فإيه أصعب قرار أخدتيه، وإيه القرار اللي إنتي مستنية تاخديه؟"

وردت داليا مصطفى قائلة: "قولت القرار، بس لسه ما أخدتهوش، وأول ما آخد القرار هقوله، ولسه مخدتش أصعب قرار هيجي هيجي، بس لسه ما أخدتهوش".

وأضافت: "والدي ووالدتي عاشوا قصة زواج وحب ناجحة، ولم ينفصلا أبداً، وأنا مش عارفة مدى تأثير الانفصال على الأولاد إيه، وعبر حياتي شاهدت العديد من التجارب والزواج والانفصال، ورأيت أن الأولاد يتأثرون بشدة بسب الانفصال بين الزوج والزوجة".