بالصور- تصاميم جورجيو أرماني لعبت دوراً كبيراً في بناء شخصية ليوناردو دي كابريو في "The Wolf Of Wall Street"

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ميرنا وليد - بيروت - لعبت تصاميم مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني، دوراً محورياً في تحديد الهوية البصرية للشخصيات، ومن أهمها شخصية جوردن بيلفور، التي جسدها النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، في فيلمه الشهير "The Wolf Of Wall Street"، الذي طرح عام 2013.
ترمز الخياطة الدقيقة والأقمشة الفاخرة للبدلات، إلى الثروة والقوة والمكانة، في حين سلطت لوحة ألوان أرماني الجريئة والحرفية الدقيقة، الضوء على هوس الشخصيات بالنجاح والهيمنة.
لم تعزز البدلات رواية الفيلم فحسب، بل أصبحت أيضًا تمثيلاً مبدعًا لثقافة وول ستريت في الثمانينيات والتسعينيات، ما أثر على اتجاهات الموضة والتصور الثقافي للنخبة المالية.
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