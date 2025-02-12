ميرنا وليد - بيروت - خلال تواجدها في السجن، أحدثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حالة من الجدل بعد المنشور الذي شاركته الجمهور عبر حساب زميلتها الإعلامية مي العيدان.

وبعد إعتذارها من الجمهورية العراقية، نشرت صورة للأشخاص المعنيين بالإعتذار، وكتبت: "(وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) صدق الله العظيم. إيماناً مني بأن العفو والصفح من شيم الصالحين، فقد قررت أنا فجر عثمان السعيد التصالح مع إخواني فاضل الدبوس والدكتور عبدالحميد دشتي، والتنازل عن كل الدعاوى الجزائية والمدنية المرتبطة بها المرفوعة مني ضدّ الآخرين. طلبت فجر من المحامي الدكتور فيصل العنزي الإسراع بإنجاز التنازلات الخاصة بتلك الدعاوى، والحمد لله وعلى بركة الله. وحفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وحكومتها وشعبها من كل مكروه وسوء. وهذا تنازل مني".

كانت هذه تفاصيل خبر من داخل السجن.. فجر السعيد تواصل إتخاذ قرارات مثيرة للجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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