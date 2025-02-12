مي عز الدين تتلقى رسالة دعم غير متوقعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” البرومو الدعائي لمسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي تخوض به الفنانة مي عز الدين السباق الدرامي الرمضاني، وجّهت زينة من خلاله رسالة تهنئة الى مي على عودتها القوية الى الدراما الرمضانية.

وعلّقت زينة على البرومو قائلةً: “شكله هيبقى مختلف أوي، ألف مبروك مقدّماً، بالنجاح يا رب”، ما يؤكد دعمها الكبير لزميلتها مي عز الدين في مسلسها الجديد.

وتفاعل الجمهور مع تهنئة زينة لزميلتها، مؤكدين أن ذلك يعكس حالة الود والمحبّة بين النجمتين رغم منافستهما في موسم رمضان، حيث تخوض زينة السباق الدرامي الرمضاني بالجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” مع النجوم: أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وهدى الإتربي.

مسلسل “قلبي ومفتاحه” هو بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، ميس حمدان، وسما إبراهيم، ومن تأليف تامر محسن ومها الوزيري وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه حول سائق “أوبر” يُدعى “عزت”، ويجسّد شخصيته آسر ياسين، يلتقي صدفةً بـ”ميار” التي تجسد دورها مي عز الدين، وذلك عندما تبحث الأخيرة عن حل قانوني يسمح لها بالعودة الى زوجها “سعد”، الذي يعمل في تجارة الأدوات المنزلية.